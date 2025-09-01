Gümüş 40 Doları Aştı, Tarihi Zirve

PİYASALARDA DEĞERLİ METALLERİN YÜKSELİŞİ

Küresel piyasalarda değerli metaller, Federal Reserve’den beklenen faiz indirimleri ve Amerikan dolarındaki zayıflık sayesinde yükselişe geçti. Gümüş, Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini görürken, ons altın da yaklaşık yüzde 1 değer kazanıyor. Bu artışın başlıca sebebi, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin faiz indirimi beklentilerini destekleyen açıklamaları oldu. Daly’nin işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekerek faiz indirimine yeşil ışık yakması, yatırımcıların güvenini artırdı. City Index kıdemli analisti Matt Simpson, Daly’nin bu “güvercin” yorumlarının yatırımcıların önceki yüksek enflasyon verilerini göz ardı etmesine yardımcı olduğunu ve bu ay bir faiz indiğinin hala gündemde olduğuna inandıklarını ifade etti.

ons ALTIN VE GÜMÜŞ DÜZENLEMESİ

Ons altın, 3486,13 dolara ulaşmasının ardından yüzde 0,82 artışla 3475,74 dolardan işlem görüyor. Analistler, bir sonraki direnç seviyesinin 3498 dolar, ilk destek seviyesinin ise 3450 dolar olduğunu belirtiyor. Eylül 2011’den bu yana ilk kez 40 doları aşan gümüş, 40,54 dolara kadar yükseldi. Halen yüzde 1.9 artışla 40,47 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Amerikan piyasalarındaki bu yükseliş, Türkiye’de de gram altında artışı beraberinde getirdi. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,73’lük bir artışla başladı ve 4 bin 608 lira ile tarihi zirvesini gördü. Şu sıralar gram altın, 4 bin 600 lira seviyelerinde işlem görüyor.