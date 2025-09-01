Gümüş 40 Doları Geçti, Gram Tarihi Zirve

PİYASALARDA DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ

Küresel piyasalarda değerli metaller, Amerikan Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimleri ve doların zayıflaması sayesinde yükselmeye devam ediyor. Gümüş, Eylül 2011’den beri en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Bu yükselişin arkasındaki en önemli etken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin faiz indirimine yönelik beklentileri artıran açıklamaları oldu. Daly, sosyal medya üzerinden işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekerek faiz indirimini destekledi. Bu durum, yatırımcıların güvenini artırmayı başardı. City Index kıdemli analisti Matt Simpson, Daly’nin yaptığı “güvercin” yorumların, yatırımcıların daha önceki yüksek enflasyon verilerini dikkate almamasına ve bu ay bir faiz indirimi olasılığının hala masada olduğuna inanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

ons altın ve gümüş fiyatlarında artış

Ons altın, 3486,13 dolara ulaştıktan sonra yüzde 0,82 artışla 3475,74 dolardan işlem görüyor. Analistler, ons altın için bir sonraki direnç seviyesinin 3498 dolar ve ilk destek seviyesinin ise 3450 dolar olduğunu bildiriyor. Gümüş fiyatı ise, Eylül 2011’den sonra ilk kez 40 doların üzerine çıkarak 40,54 dolara kadar yükseldi. Şu anda ise yüzde 1,9 artışla 40,47 dolardan işlem görüyor.

gram altın yeni seviyelerde

Amerikan piyasalarındaki yükselişe paralel olarak Türkiye’de gram altında da artış gözlemleniyor. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,73’lük bir artışla başladı ve 4 bin 608 lira ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Şu an itibarıyla gram altın 4 bin 600 lira civarında işlem görmekte.