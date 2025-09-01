Gümüş 40 Doları Geçti, Tarihi Zirve

KÜRESEL PİYASALARDA DEĞERLİ METALLERİN YÜKSELİŞİ

Küresel piyasalarda değerli metaller, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri ve Amerikan dolarındaki zayıflık nedeniyle önemli bir yükseliş gösteriyor. Gümüş, Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, ons altın da yaklaşık yüzde 1 değer kazanıyor. Bu artışta, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin yaptığı açıklamalar büyük etki yaratıyor. Daly, sosyal medyada işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekerek faiz indirimine yönelik destekleyici ifadeler kullanmasıyla yatırımcıların güvenini artırdı.

DALY’NİN GÜVERCİN YORUMLARI

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, Daly’nin “güvercin” yorumlarının yatırımcıların önceki yüksek enflasyon verilerini göz ardı etmelerine ve bu ay bir faiz indirimi olasılığının hala geçerli olduğuna inanmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor. Böylece piyasalarda olumlu bir hava oluşuyor ve değerli metal fiyatları bu yönlü yükselişin tadını çıkarıyor.

Ons altın, 3486,13 dolara ulaşmasının ardından yüzde 0,82 artış göstererek 3475,74 dolardan işlem görüyor. Analistler, altın için bir sonraki direnç seviyesinin 3498 dolar ve ilk destek seviyesinin ise 3450 dolar olduğunu belirtiyor. Gümüş ise Eylül 2011’den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıkarak 40,54 dolara kadar yükseldi. Şu anda ise yüzde 1,9 artışla 40,47 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Amerikan piyasalarındaki yükselişe paralel olarak Türkiye’de de gram altında artışlar yaşanıyor. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,73’lük bir yükselişle başladı ve 4 bin 608 lira ile tarihi zirveye ulaştı. Şu sıralarda gram altın 4 bin 600 lira seviyelerinde seyrediyor.