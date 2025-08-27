Gümüş Artık Yatırımcıların Tercihi

GÜMÜŞ FİYATLARINDA KUVVETLİ YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatları, dünya genelinde yaşanan güçlü endüstriyel talep, artan arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizliklerin tesiriyle güvenli liman cazibesini artırarak bu yıl altından daha yüksek getiri sağlıyor. Fed’in faiz indirimine dair beklentiler ve yatırımcıların altın alternatiflerine yönelmesi de gümüşün değer kazanmasında etkili rol oynuyor. Hem değerli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, bugün saat 11.57’de 38,38 dolardan işlem görüyor. Sene başında 29,24 dolardan kapanan gümüş fiyatları, 2024 itibarıyla yaklaşık yüzde 31’den fazla artış gösterdi.

ONS ALTININ DURUMU

Aynı saat diliminde ons altının fiyatı 3 bin 348 dolara ulaşmış durumda. 2024 yılına 2 bin 623 dolardan başlayarak, ons altın bu süreçte yüzde 28 değer kazanmış. Bu tabloda gümüş, sene başından bu yana getiride altın fiyatlarını geride bıraktı.