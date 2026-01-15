Gümüş Fiyatları Çakılırken Altın İstikrarını Koruyor

Altın fiyatları, ons başına yaklaşık 4 bin 581 dolara düşerken, küresel belirsizlikler devam ediyor. Piyasalar, ABD’nin faiz indirimine yönelik olasılıkları değerlendirmeye sürdürürken, altın fiyatları rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor. Kasım ayındaki üretici fiyat verileri, genel ve çekirdek olarak beklentilerin altında kalırken, Aralık ayındaki tüketici enflasyon raporunun da düşük seyretmesi önceki sinyalleri güçlendirmiş durumda. Rakamlar, Federal Rezerv’in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapma esnekliğini destekliyor. Ancak bazı politika yapıcılar, enflasyon baskılarının tamamen ortadan kaldırılmasının zorluğu konusunda temkinli bir tavır sergiliyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik ceza davası tehditlerinin ardından küresel merkez bankası liderlerinin, Başkan Powell’a destek vermesiyle birlikte Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler devam ediyor. Jeopolitik alanda ise Trump, İran’a karşı olası bir askeri müdahaleyi erteleyebileceği sinyalini vererek, bu durum metalin güvenli liman özelliğinde bir azalmaya neden oldu. Ons altın, güne 4 bin 632 dolardan başlarken, gün içinde 4 bin 581 dolar en düşük, 4 bin 633 dolar ise en yüksek seviyeye ulaştı. Şu anda 4 bin 594 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Gram altın, güne 6 bin 430 liradan başladı ve gün içinde en düşük 6 bin 361 lira, en yüksek ise 6 bin 430 lira seviyelerini gördü. Şu anda 6 bin 379 lira seviyesinden alıcı buluyor. Gümüş fiyatları ise ons başına 86 doların altına düşerek yaklaşık yüzde 6’dan fazla bir değer kaybı yaşadı. ABD Başkanı Trump’ın kritik minerallerin ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerini uygulamaktan vazgeçmesinin ardından gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyelerinden sert bir geri çekilme gösterdi.

GÜMÜŞ PİYASASINDA TABLO DEĞİŞİYOR

Trump ayrıca, ABD’nin yeterli kritik mineral tedarikine sahip olmasını sağlamak ve tedarik zinciri risklerini azaltmak için yabancı ülkelerle anlaşmalar müzakere etmeyi hedefleyeceğini belirtti. Ancak Beyaz Saray, tatmin edici anlaşmalara varılamaması durumunda muhtemel ithalat kısıtlamalarını gündemde tutuyor. İran’daki protestocuların infazlarının durdurulduğuna dair yapılan açıklamalar, değerli metallere olan güvenli liman talebini de azalttı. Bu bağlamda, ABD’nin askeri müdahale korkularını yatıştırmış oldu. Ekonomik veriler, Federal Rezerv politikası beklentileri üzerinde sınırlı bir etki yaratırken, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik kaygılar da azalmaya başladı.

ONS GÜMÜŞ FİYATINDA DÜŞÜŞ

Ons gümüş, güne 93,29 dolardan başladı. Gün içindeki seyrinde en düşük 86,27 dolar, en yüksek 93,64 dolara ulaştı. Şu an itibariyle 87,96 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Gram gümüş ise 129,4 liradan başladığı günde en düşük 119,6 lira, en yüksek 129,8 lira seviyelerini gördü. Şu an 122,4 liradan işlem görmektedir.