Gümüşdağ, Hakem Yönetimine Tepki Göstermekte

HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe’ye 4-1 yenildikleri karşılaşmanın hakem yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gümüşdağ, hakemin kötü performansına dikkat çekerek, “Maalesef oyunun önüne geçen hakem kararlarını şaşkınlıkla izledik. Her iki takım açısından da mutsuz eden bir hakem yönetimi, çok kötü bir performans” dedi.

HAKEMLİĞİN DURUMU

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile Türk hakemliğinin mevcut durumunu eleştiren Gümüşdağ, “Aralıkta bir basın açıklaması yapmıştım. O gün de MHK Başkanı’yla ilgili açıklamalar yapmıştım, gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) alması gerektiğini söylemiştim” şeklinde konuştu. Türk hakemlerinin uluslararası arenada maç veremez hale geldiğini belirten Gümüşdağ, “Baktığınızda MHK ile ilgili bu kadar Türkiye’de yaşanan olaylara rağmen TFF’nin MHK ile ilgili pozisyon almaması da bence TFF, MHK’nin bu durumda olmasının sorumlusudur” dedi.

ZARAR VE SONUÇLAR

Gümüşdağ, hakemlerin kötü kararlarının Türk hakemliği açısından içler acısı bir durum olduğunu ifade ederek, “Hakemin rezil kararları, facia kararları… Türk hakemliği karar almadıkları için büyük yara almıştır” dedi. MHK Başkanı’nın kalma ihtimalini “sıfır” olarak gördüğünü belirten Gümüşdağ, bunun yanı sıra “Fakat verdiği zarar gittikten sonra da Türk hakemliğini kolay kolay toparlanmaz hale getirecek, buna üzülüyorum” ifadesini kullandı.

MEMNUNİYETSİZLİK İFADELERİ

Gümüşdağ, her hafta Türk hakemlerinin kötü performans sergilediğini vurgulayarak, “Türk hakemliğinin yeniden yapılanacağını söylediklerinde inanmadığımı söylemiştim. Sezon bitiyor, yapılanmış halini hepimiz gördük” diyerek sözlerini noktaladı. Diğer kulüplerin yanı sıra futbol paydaşlarının çoğunluğunun büyük bir memnuniyetsizlik yaşadığını da ekledi.