Gümüşgöze’de Yangın 7 Saatte Söndürüldü

GÜMÜŞGÖZE BELDESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde bir çobanın yaktığı ateşin sebep olduğu yangın, ekiplerin 7 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Öğleden sonra eski maden ocakları bölgesinde meydana gelen yangın, çobanın tutuşturduğu ateşin kuru otlara sıçramasıyla başladı ve hızla ormanlık alana yayıldı.

BÖLGEYE EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının başlamasının ardından hemen bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yangına müdahale çalışmaları sırasında, İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle yolu açtı. Orman ekipleri ise 2 bin metre hortum kullanarak, belediye halkının da desteğiyle alevlere müdahale etti. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti.

ZARAR GÖREN ALAN HAKKINDA BİLGİLER

Yangın sonucunda yaklaşık 3 hektarlık meşe ormanı ve az miktarda sarıçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkmasına neden olan çobanın jandarma tarafından ifadesinin alındığı belirtilirken, yangınla ilgili bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

