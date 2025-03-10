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Gümüşhacıköy’de Araç Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONUCU BİR ÖLÜ, DÖRT YARALI

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Celalettin Çöpoğlu yönetimindeki 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Badal Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ACİL YARDIM EKİBİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Remzi, Sevim, Niyazi ve Zürbiye Çöpoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olay yeri inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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