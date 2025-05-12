Gümüşhacıköy’de Deprem Anı Yaşandı

DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, kuaförde saç tıraşı olan bir kişi, 3 dakika arayla meydana gelen depremlere yakalandı. Oluşan panik anları, işletmedeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

BERBER VE MÜŞTERİSİ DEPREM ANINDA PANİK YAŞADI

Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği sırada saç tıraşı olan berber Talha İrtegün ve müşterisi, panik içerisinde dışarı çıktı. Ardından tekrar içeri girerek tıraşa devam eden ikili, yalnızca 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğündeki bir sarsıntıyla karşılaştı. Durumdan etkilenen berber ve müşterisi, uzun bir süre içeride kalmamayı tercih etti.

BERBER O ANLARI ANLATTI

Berber Talha İrtegün, “İki defa büyük korku yaşadık ve dışarı çıktık. 15 dakika dışarıda bekledikten sonra içeri girip tıraşı tamamladık” ifadesini kullandı.