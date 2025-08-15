Gümüşhacıköy Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILDI

Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kaymakam Büşra Güneş’in başkanlığında olağanüstü bir meclis toplantısı düzenledi. Toplantıda, kuraklıkla mücadele amacıyla içme suyu kullanımı ile ilgili önemli kararlar alındı.

ALINAN ÖNLEMLER

Bu doğrultuda, içme suyu saatlerinin takılması, kaçak su kullanımının önlenmesi, bağ ve bahçe sulamasının yasaklanması gibi önlemler kararlaştırıldı. Ayrıca, her köyde “Kaçak Su Kontrol Komisyonu” kurulması kararı da alındı. Kaymakam Güneş, “Su sınırsız değil. Her damlasını korumak zorundayız,” diyerek vatandaşları su tasarrufu konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.