Gümüşhacıköy’lü Çiftçi Halı Yıkadı

ÇİFTÇİDEN YENİ YÖNTEM

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir çiftçi, ot biçmek için kullanılan motorlu tırpanı yenilikçi bir şekilde halı yıkama makinesine dönüştürerek evindeki tüm halıları yıkadı. Sosyal medya paylaşımlarında, ailece yıkadıkları halıların pırıl pırıl olduğunu “halı yıkamada çığır açtık” sözleriyle duyurdu.

HALI YIKAMA İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Eşinin halıların yıkanması için destek talebi üzerine, tarlasında kullandığı ot biçme makinesinin ucuna bir fırça aparatı ekleyen 3 çocuk babası Serkan Karakuş, bu yöntemle halı yıkama işini oldukça pratik hale getirdi. Karakuş, bu uygulama sayesinde, fırçalarla elle yıkamaya oranla daha hızlı sonuç aldıklarını ve hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de daha az efor sarf ettiklerini belirtti.

KULLANDIKLARI METODU ANLATTI

Karakuş, halının tozunu alıp suyla ısladıktan sonra temizleyici döktüklerini, ardından tırpanın korumalığı sayesinde su sıçratmadan ot biçer gibi manevra yaptıklarını anlattı. “Halı yıkamada çığır açtık. Köyümüzün eskileri bu görüntüleri görseydi çok şaşırırdı” şeklinde konuştu.