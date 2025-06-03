Gümüşhane-Bayburt Yolu’nda Tır Kaza Yaptı

Ulaşım Tek Şeritte Kapandı

Gümüşhane-Bayburt Karayolu üzerinde bulunan Akçahisar Köyü mevkiinde kontrolden çıkan bir tır yüzünden ulaşım tek şeritten gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Bahattin D. yönetimindeki 33 CNZ 54 plakalı tır, Gümüşhane istikametinde ilerlerken Akçahisar Köyü bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kaza Sonrası Güvenlik Önlemleri

Kaza sonucunda tır yolun ortasında yan yatarak durdu ve mazot tankının delinmesi nedeniyle yakıt yola aktı. Bu durum neticesinde Gümüşhane yönündeki yol tek taraflı olarak ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri hem trafik akışını kontrol altına aldı hem de yolu açmak için gerekli çalışmalara başladı. Karayolları ekiplerinin özverili çabaları sonunda yol tamamen ulaşıma açıldı.