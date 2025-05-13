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Gümüşhane’de Araç Devrildi, 1 Çocuk Öldü

DÜŞEN ARAÇTA MADDİ HASAR VE CAN KAYBI

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, bir hafif ticari araç dere yatağına devrildi. Olay sonucunda, aynı aileden 1 çocuk yaşamını yitirdi. Ayrıca, araçta bulunan 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU

Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede, durumlarının ciddiyeti ile ilgili bilgi verildi. Olay yerinde incelemeler sürüyor. Aile, yaşadığı trajik kaza sonucunda büyük bir acı yaşadı. Herkes için önemli bir konu olan trafik güvenliği yeniden gündeme geldi.

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