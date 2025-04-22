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Gümüşhane’de Araç Toprak Birikintisine Çarptı

KAZA SONUCU YARALANANLAR GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Gümüşhane’de bir otomobilin yol kenarındaki toprak birikintisine çarpması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Kırıklı köyü bölgesinde meydana gelen olayda, H.G. yönetimindeki 61 TF 277 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle toprak birikintisine çarptı.

OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralanan sürücü H.G. ile beraberindeki S.G. ve M.E.G., Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu bildirildi.

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