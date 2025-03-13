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Gümüşhane’de Araçta Metamfetaminle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPTI

Gümüşhane’de yapılan kontrolde, polis ekipleri bir araçta bulunan İran uyruklu bir şahsın bağırsaklarından 3 adet kapsül şekilde metamfetamin buldu. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen H.S. isimli şahsı Akçakale Uygulama Noktasında yakaladı ve gözaltına aldı.

HASTANEDE MUAYENE SONUCU UYUŞTURUCU BULUNDU

Adli makamların talimatı doğrultusunda, gözaltına alınan şahıs Gümüşhane Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan iç beden muayenesinde, bağırsaklarında 3 adet kapsül tespit edildi. Hastanede gerçekleştirilen müdahale neticesinde, şahsın bağırsaklarından çıkarılan kapsüllerin toplam ağırlığı 271,55 gram metamfetamin içeriyordu.

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS TUTUKLANDI

Uyuşturucu Madde Nakli suçundan işlem başlatılan İran uyruklu şahıs, yasal işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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