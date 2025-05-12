Gümüşhane’de Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

YANGININ ÇIKIŞI VE ETKİLERİ

Gümüşhane’de gece saatlerinde meydana gelen bir olayda, müstakil bir evde çıkan yangın bitişiğindeki bir başka eve de sıçradı. Yangın, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi, Mordut mevkiindeki iki katlı bir müstakil evde görülmeye başladı. Uzun yıllardır kullanılmadığı tespit edilen A.E.’ye ait evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

PANİK VE MÜDAHALE

Yangının kısa sürede büyümesi, bitişikteki başka bir müstakil evi de etkisi altına alırken, mahalle sakinleri büyük bir panik yaşadı. İhbar üzerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başlarken, polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı, neyse ki olayda ölü ya da yaralı olmadı.

HASAR DURUMU VE ARAŞTIRMA

Yangın sonucunda iki binanın çatıları ve eklentilerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının meydana geldiği binada elektrik olmadığı öğrenildi. Ayrıca, çevre sakinleri, yangının çıktığı evin bahçesine alkol alan kişilerin belirli aralıklarla girip çıktığını ifade etti. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının sebebini belirlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı.