Gümüşhane’de Gece Yangın Çıktı

GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Gümüşhane’de gece saatlerinde bir müstakil evde çıkan yangın, bitişikteki başka bir eve sıçradı. Yangın, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi Mordut mevkiinde yer alan iki katlı müstakil bir evde başladı. Edinilen bilgilere göre, uzun zamandır kullanılmadığı öğrenilen A. E.’ye ait evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan diğer bir müstakil eve de sıçradı ve mahalle sakinlerinde büyük bir panik oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Yaklaşık 1 saat süren itfaiye müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı; olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı. Yangın sonucunda iki binanın çatıları ve eklentilerinde maddi hasar oluştu.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ayrıca, yangının ortaya çıktığı binada elektrik olmadığı öğrenildi. Çevre sakinleri, alkol alan kişilerin yangının meydana geldiği evin bahçesine belirli aralıklarla girdiğini bildirdi. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.