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Gümüşhane’de Heyelanda Kayalar Yola Savruldu. GÜMÜŞHANE’de Tünel Çıkışında Trafik Kapatıldı

GÜMÜŞHANE’DE HEYELAN: DEV KAYALAR YOLA SAVRULDU

Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde aynı güzergah üzerinde ikinci kez heyelan meydana geldi. Hacıemin-2 Tüneli’nin Gümüşhane çıkışında gece saatlerinde yaşanan heyelanda dev kayalar yola düştü. Heyelan sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, ÇALIŞMALAR SONRASINDA AÇILDI

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, bölgede trafik güvenliğini sağlamak için kontrollü geçiş uyguladı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizleme çalışmalarının ardından yol çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.

AYNI GÜN İKİNCİ HEYELAN: HACİEMİN-3 TÜNELİ ÇIKIŞINDA YOL KAPANDI

Aynı gün öğle saatlerinde de Hacıemin Mahallesi’ndeki Hacıemin-3 Tüneli çıkışında heyelan nedeniyle yol kullanılamaz hale geldi. Bu olayda da can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, bölgedeki heyelan riskine karşı incelemelerini sürdürüyor.

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