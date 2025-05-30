Gümüşhane’de İdare Mahkemesi Kurulacak

İDARE MAHKEMESİ KURULMASI KARARI

Adalet Bakanlığı, Gümüşhane’de idare mahkemesi kurulmasına yönelik karar aldı. Bu karar, Adalet Bakanlığı’nın İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin düzenlemesi ile bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

YARGI ÇEVRESİ VE KAPSAM

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları çerçevesinde, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Gümüşhane’de bir İdare Mahkemesi kurulmasına karar veriliyor. Gümüşhane İdare Mahkemesi’nin yargı çevresi, sadece Gümüşhane ilini değil, aynı zamanda Bayburt ilini de kapsayacak.