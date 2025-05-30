Gümüşhane’de İdare Mahkemesi Kuruldu

ADLİ İŞLEMLERDE YENİ DÜZENLEME

Adalet Bakanlığı, Gümüşhane’de yeni bir idare mahkemesinin kurulmasıyla ilgili karar almış durumda. Bakanlığın, İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine dair kararı, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları doğrultusunda, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleriyle şekillendi. Gümüşhane’de kurulacak İdare Mahkemesi’nin yargı çevresi, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak.

BÜYÜK İHTİYAÇ DUYULAN BİR ADIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabındaki paylaşımında, adaletin etkin bir şekilde sağlanması ve yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması konusundaki çabalarını vurguladı. Tunç, “Coğrafi durum ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Gümüşhane ilimizde İdare Mahkemesi kurduk. İdare Mahkemesinin yargı çevresini, Gümüşhane ve Bayburt illerimizin mülki sınırları olarak belirledik. Vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Bu yeni mahkeme, adaletin daha verimli bir şekilde sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.