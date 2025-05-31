Gümüşhane’de İdare Mahkemesi Kuruldu

GÜMÜŞHANE’DE İDARE MAHKEMESİ KURULDU
Adalet Bakanlığı, Gümüşhane’de yeni bir idare mahkemesi kurulmasına karar verdi. Bakanlığın, İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
BAKANLIKLARIN GÖRÜŞLERİ ALINDI
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Gümüşhane’de İdare Mahkemesi kurulmasına karar verildi.
Bu karar doğrultusunda, Gümüşhane İdare Mahkemesinin yargı çevresi Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak şekilde belirlendi.