Haberler

Gümüşhane’de İdare Mahkemesi Kuruldu

GÜMÜŞHANE’DE İDARE MAHKEMESİ KURULDU

Adalet Bakanlığı, Gümüşhane’de yeni bir idare mahkemesi kurulmasına karar verdi. Bakanlığın, İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

BAKANLIKLARIN GÖRÜŞLERİ ALINDI

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Gümüşhane’de İdare Mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Bu karar doğrultusunda, Gümüşhane İdare Mahkemesinin yargı çevresi Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak şekilde belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bugün Deprem mi Oldu? Kontrol Edin

31 Mayıs 2025'te meydana gelen depremler, ülkemizde hem küçük hem de daha büyük boyutlarda tedirginlik veren sarsıntılar olarak kaydedildi.
Haberler

31 Mayıs 2025 Sayısal Loto Sonuçları Bekleniyor

31 Mayıs 2025'teki Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı ve vatandaşlar tarafından bekleniyor. Oyun ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.