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Gümüşhane’de İdare Mahkemesi Kuruldu

GÜMÜŞHANE’DE İDARE MAHKEMESİ KURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Gümüşhane’de yeni bir idare mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, resmi bir süreç olarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşlerinin ardından bu karar alındı.

YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Gümüşhane ilinde idare mahkemesi kurulacak ve yargı çevresi “Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları” olarak belirlenecek. Bu gelişmeler, bölgedeki yargı sisteminin güçlendirilmesini amaçlıyor.

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