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Gümüşhane’de İdare Mahkemesi Kuruldu

GÜMÜŞHANE’DE YENİ İDARE MAHKEMESİ KURULDU

Adalet Bakanlığı, Gümüşhane’de yeni bir idare mahkemesi kurulmasını onayladı. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları çerçevesinde, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Gümüşhane’de İdare Mahkemesinin açılması kararlaştırıldı.

MAHKEMENİN YARGI ÇEVRESİ BELİRLENDİ

Gümüşhane İdare Mahkemesinin yargı çevresi, Gümüşhane ve Bayburt illerini kapsayacak şekilde belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, adaletin etkin bir şekilde sağlanması ve yargılamaların makul sürede sonlandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

BÜYÜK İHTİYAÇ DUYULUYORDU

Tunç, açıklamasında “Coğrafi durum ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Gümüşhane ilimizde İdare Mahkemesi kurduk. İdare Mahkemesinin yargı çevresini, Gümüşhane ve Bayburt illerimizin mülki sınırları olarak belirledik. Vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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