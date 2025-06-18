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Gümüşhane’de İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

GÜMÜŞHANE’DE İŞ MAKİNENİNİN TEMASIYLA YARALANMA OLAYI

Gümüşhane’de gerçekleşen dere ıslahı çalışmaları sırasında bir işçi elektrik akımına kapıldı. Olay, Akçakale Mahallesi’nde bulunan Harşit Çayı üzerinde sürdürülmekte olan çalışmalarda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 29 yaşındaki işçi Ramazan A., beton dökme esnasında beton pompasının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Yaralanan işçi, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin hemen yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Vücudunda yanıklar oluşan ve iç kanama riski bulunan Ramazan A., hastanede gerekli tedavi için Trabzon’a nakledildi.

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