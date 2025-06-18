Gümüşhane’de İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Gümüşhane’de gerçekleşen bir dere ıslahı çalışması sırasında iş makinesinin elektrik tellerine temas etmesi sonucunda bir işçi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Akçakale Mahallesi’nde Harşit Çayı üzerinde devam eden dere ıslahı çalışmasında meydana geldi.

Yaralı İşçinin Durumu

Alınan bilgilere göre, 29 yaşındaki işçi Ramazan A., beton dökme işlemi esnasında beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı. Yaralanmanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ramazan A.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Vücudunda yanıklar bulunan ve iç kanama şüphesi taşıyan yaralı işçi hemen Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve daha sonra tedavi için Trabzon’a sevk edildi.