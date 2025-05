Gümüşhane’de İşyurtları Satış Mağazası Açıldı

GÜMÜŞHANE’DE İŞYURTLARI SATIŞ MAĞAZASI AÇILDI

Gümüşhane’de cezaevlerindeki hükümlülerin ürettiği ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası’nın açılışı gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu çatısı altında hizmet veren mağazanın açılış programına katılan Vali Aydın Baruş, mağazanın hayırlı olmasını diledi. Baruş, insanların bazen istemedikleri nedenlerden dolayı cezaevine ya da tutukevine girebildiğine dikkat çekerek, önemli olanın bu süreç sonrasında hayata yeniden dönebilmek olduğunu ve bunun için İş Yurtları Kurumu’nun yaptığı çalışmaların büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

MESLEK EDİNME VE KİŞİSEL GELİŞİM ÜZERİNE VURGU

Baruş, açık cezaevlerindeki meslek kurslarının tutuklu ve mahkumların bir meslek edinmelerinde sağladığı katkıyı dile getirerek, “Bu ürünler Türkiye’nin dört bir yanından gelen, el emeği göz nuru eserlerdir. İnsanlar bunları satın alırken farklı duygular içinde olacaklar. Çünkü her bir ürünün ayrı bir hikayesi var.” şeklinde konuştu. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci de, kurumun Türkiye’de en müstesna kurumlardan biri olduğunu belirtti. Gezginci, “Ceza İnfaz Kurumlarında cezaları infaz edilen hükümlüler, bir taraftan meslek öğrenerek geleceklerini ve istikballerini korumaları için topluma yeniden adapte olabilmek adına bir süreç yaşıyor. Bu süreçte ürettikleri ürünlerle hem kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar hem de bu mağazalarda halkımıza sunuyoruz. Bu ürünlerin her birinde bir his vardır, her birinde bir maneviyat barındırıyor.” dedi.

AÇILIŞTA DİĞER KONUŞMACILAR

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver’in de katıldığı açılış programında, misafirler mağazayı gezip ürünleri inceledi.