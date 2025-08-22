Gümüşhane’de Kaçakçılığa Operasyon Yapıldı

ÖNEMLİ OPERASYON

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 30 litre etil alkol ile 18 litre sahte içki ele geçiriliyor. Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, C.C. isimli kişinin Kelkit ilçesindeki bir adreste el yapımı sahte alkol üretip satışını yaptığı tespit ediliyor.

EŞ ZAMANLI BASKIN

KOM Şube ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 30 litre etil alkol, 18 litre el yapımı sahte içki ve 7 adet aroma kiti ele geçiriyor. Olayla alakalı olarak Kelkit Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılıyor.