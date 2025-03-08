Gümüşhane’de Kadınlar Günü Voleybol Maçı

Gümüşhane’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

KIZLAR VE ANNELER DOSTLUK MAÇINDA BULUŞTU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gümüşhane’de düzenlenen etkinlikler kapsamında, voleybol eğitimi alan kız çocukları ve anneleri dostluk maçında bir araya geldi. Karşılaşma, oldukça çekişmeli geçerken, kızlar son dakikada galip gelmeyi başardı. Voleybolun önemli bir yer tuttuğu Gümüşhane’de, kız çocukları ve anneleri sahada keyifli bir rekabet yaşadı. “Kızlarımız bizi yendiler. Boynuz kulağı geçermiş sonuç itibariyle” diyen anne Ebru Aydın Yavuz, organizasyonların önemine dikkat çekti.

Deniz Alya Yavuz ve arkadaşı Lina Öztürk ise, “2023 yılından beri voleybol oynuyorum. Bence çok eğlenceli bir müsabaka oldu” şeklinde ifadelerini paylaştı. Kızlar, anneleriyle karşılaşmayı oldukça eğlenceli buldu. Anneleriyle aynı sahada oynarken, maçın temposuna ayak uydurdular ve heyecan verici anlar yaşadılar.

Maçın baş hakemi ve Voleybol İl Temsilcisi Atilla Ayvaz, etkinlikte anneler ve anneanneler gibi katılımcıların bulunmasının organizasyona renk kattığını belirtti. “Bu tür turnuvaları artırmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız ilk başladığından beri sürekli gelişim gösteriyorlar” ifadesini kullandı. Ayrıca, Gümüşhane’nin voleybol kenti olduğunu vurguladı ve “Buradaki maçlar dolu tribünlere oynanıyor. Bu durum Gümüşhane’nin bir voleybol şehri olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, etkinliğin güzel geçtiğini belirterek, “Güzel bir maça şahitlik ettik” ifadesini kullandı. Altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Atalay, voleybol alanında daha fazla etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi. “Bütün velilerimizi de çocukların spor yaptığı salonlara, sahalara davet ediyoruz” diyerek ailelerin de aktif katılımının önemine dikkat çekti. Çocukların spor yapma heyecanıyla voleybol alanında daha iyi yerlere geleceğini umduğunu ifade etti.