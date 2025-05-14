Gümüşhane’de Kültür Şenliği Yapıldı

KÜLTÜR ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Gümüşhane Üniversitesi’nde Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ‘Kültür Şenliği’ gerçekleştirildi. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan etkinlikte yer alan öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle kendi kültürlerine özgü yemekleri sundu. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, 2024-2025 akademik yılı mezuniyetinin coşkuyla kutlandığını belirtti. Öğrencilerin kültürlerini tanıtmasının önemine değinen Prof. Dr. Yıldız, “Bir üniversitenin yerelde, ülkemizin en ücra köşesine varınca kadar, nasıl kültürel bir değişim ve nasıl entelektüel bir gelişim yaptığının en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL BULUŞMA ÖNEMLİ

Yıldız, uluslararası öğrencilerin Gümüşhane’yi benimseyip, içselleştirilen bir kültürel buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını vurguladı. Türkiye’nin kadim ve güzel bir devlet olduğunu belirten Yıldız, “Biz kültürümüzü, coğrafyamızı, dilimizi başka ülkelere yayacaksak, bizim için en güzel elçiler, üniversitelerimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizdir.” ifadelerini kullandı. Tunuslu öğrenci Hanine Ben Torkıa ise etkinlikte değişik yemekler tanıma fırsatı bulduğunu, “Çok güzel kıyafetli arkadaşlar var, çok eğlenceli.” diyerek düşüncelerini aktardı.