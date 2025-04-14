Gümüşhane’de Okul Tatil Mi?

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Nisan Salı günü için okullarda tatil olup olacağı araştırılıyor. Özellikle Gümüşhane için durum merak ediliyor. “Gümüşhane Valiliği değerlendirmelerine göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu akşam saatlerinden itibaren etkisinin artarak yarın gece saatlerine kadar Gümüşhane genelinde, Van ve Bitlis’in güney kısımları, Siirt ve Gümüşhane’nin doğu ilçelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun (10-20 cm, yer yer 20 cm üzeri) olacağı düşünülüyor.” Bu duruma bağlı olarak, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksaklıkların meydana gelmesi söz konusu.

HAVA ŞARTLARI NEFES KESTİ

Yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda, “Doğu Anadolu’nun kuzeyinde görülmesi beklenen kar yağışlarının, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Gümüşhane genelinde ve Gümüşhane doğu ile Kars’ın batı ilçelerinde kuvvetli şekilde, yer yer 20 cm’ye kadar yüksekliklerde olması ön görülüyor.” Bu olumsuz hava koşullarına karşı Gümüşhane’de önlem almak gerektiği belirtiliyor. Gümüşhane’deki okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Gümüşhane Valiliği’nden yapılacak olan açıklamalar dikkatle izleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.