Gümüşhane’de Okullar Tatil Mi? 19 Mart

YAĞIŞLAR SONRASI OKUL TATİLİ BEKLENTİLERİ

Türkiye’de birçok bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda endişeleri beraberinde getiriyor. Gümüşhane’de okulların tatil olup olmayacağı yönünde henüz kesin bir bilgi yok.

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Yapılan son tahminlere göre 17 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızlarının 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 90 km/saat kadar ulaşması muhtemel. Bu durum, ulaşımda aksamalara, çatıların uçmasına ve soba ile doğalgazdan kaynaklı zehirlenmelere neden olabiliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Meteorolojik değerlere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç bölgelerde zirai don riskinin olduğu bildiriliyor. 19 Mart 2025 Çarşamba gününden itibaren, özellikle Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu bölgelerinde görülecek zirai donun ortalama kuvvette ve hatta bazı yerlerde kuvvetli olması bekleniyor. Tarım sektöründeki vatandaşların bu olumsuz duruma karşı tedbirli olması gerektiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

TATİL DURUMU HAKKINDAKİ SON GELİŞMELER

19 Mart 2025 Çarşamba günü, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden rüzgar ve fırtına uyarısı var. Akşam saatlerinde bu olumsuz hava koşullarının azalması bekleniyor. Ancak Gümüşhane Valiliği’nden henüz 19 Mart Çarşamba günü için tatil ilanına dair bir açıklama gelmedi.