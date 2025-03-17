Gümüşhane’de Okullar Tatil Mi?

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından, okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Gümüşhane’de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Gümüşhane Valiliği tarafından 18 Mart Salı günü boyunca bir tatil ilanı gelmedi.

HAVA DURUMU VE ETKİLERİ

Yapılan son tahminlere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve yüksek kesimleri, özellikle Doğu Karadeniz’de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızları; 50-70 km/saat arasında, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 80-90 km/saat ulaşabileceği belirtiliyor. İç bölgelerde, Pazartesi akşam saatlerinden sonra ve Doğu Karadeniz’de, Salı sabah saatlerinde rüzgarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklar yaratabileceği için dikkatli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON RİSKİ

Batı Karadeniz’in batısında, Salı günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ayrıca, Balkanlar’dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle, batı ve iç kesimlerde zirai don olasılığı bulunuyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında, 18 Mart 2025 Salı gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadiselerinin, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu konuda tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.

RÜZGARIN ETKİLERİ

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor. 19 Mart 2025 Çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda olası aksaklıklar, çatı uçmaları ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.