Gümüşhane’de Otomobil Ters Dönerek Yaralama

GÜMÜŞHANE’DE KAZA: 3 YARALI

Gümüşhane’de kontrolden çıkan bir otomobilin ters dönmesiyle meydana gelen bir kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa O. yönetimindeki 29 AAY 969 plakalı otomobil, Gümüşhane’den Şiran yönüne seyrederken Övündü köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ters döndü.

KAZADA YARALILAR BULUNUYOR

Kazada otomobilin sürücüsü Mustafa O. ile beraberindeki yolcular Gülay O. ve İclal O. yaralanarak olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.