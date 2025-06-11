Haberler

Gümüşhane’de Otomobil Ters Dönerek Yaralama

GÜMÜŞHANE’DE KAZA: 3 YARALI

Gümüşhane’de kontrolden çıkan bir otomobilin ters dönmesiyle meydana gelen bir kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa O. yönetimindeki 29 AAY 969 plakalı otomobil, Gümüşhane’den Şiran yönüne seyrederken Övündü köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ters döndü.

KAZADA YARALILAR BULUNUYOR

Kazada otomobilin sürücüsü Mustafa O. ile beraberindeki yolcular Gülay O. ve İclal O. yaralanarak olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ümraniye’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

Ümraniye'de bir motosiklet, kontrolsüz dönüş yapan kamyona çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
Haberler

Diyarbakır’da Hava Uçuş Eğitimi Başladı

Diyarbakırlı Fırat Tekin, gökyüzüne olan tutkusuyla mal varlığını satarak pilot oldu. Yamaç paraşütü ile başlayan yolculuğu, ticari uçuşlarla hem havacılık hem de turizme katkı sağlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.