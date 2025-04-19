Gümüşhane’de Otomobil Tıra Çarptı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Gümüşhane’de bir otomobilin bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane merkez İkisu köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Trabzon’dan Gümüşhane yönüne seyir halindeki 24 ABS 931 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Şahin E. (23), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum, otomobilin önünde giden Ertuğrul T. yönetimindeki 29 DB 737 plakalı tıra arkadan çarpmasına yol açtı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu ve yol kenarındaki refüje çarparak durabildi.

KAZANIN SONUÇLARI

Kazanın sonucunda otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yasin Ş. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Ahmet Şahin E. ve Yasin Ş., 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yasin Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

PANİK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anında otomobilin arkasında ilerleyip kazaya tanıklık eden bir diğer otomobilin içindeki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılara müdahalede bulunan sürücü Hasan Çolak, “Önümdeki araç İkisu mevkiinde önünde giden tıra arkadan çarptı ve daha sonra refüje çarparak durabildi. 1’i ağır yaralı 2 kişi vardı. Şoförün durumu iyiydi ama yolcu olan arkadaşın durumu iyi değildi” diyerek durumu aktardı.