Gümüşhane’de Pestil ve Köme Talebi Arttı

RAMAZAN AYINDA ARTAN TALEP

Gümüşhane’de Ramazan ayının gelmesiyle kentin coğrafi işaretli ürünleri olan pestil ve kömeye olan talep önemli ölçüde artış gösterdi. Bu geleneksel lezzetler, özellikle Ramazan döneminde, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor ve bu ilgi siparişlere yansıyor. Pestil, dutun kazanlarda kaynatılıp fındık ya da ceviz eklenerek bezlerde kurutulmasıyla elde ediliyor. İçeriğinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığı için sağlıklı besin tercih eden tüketicilerin gözdesi oluyor.

SAĞLIKLI VE DOĞAL ÜRÜNLERİN TERCİHİ

Ramazan ayında hem tatlı alternatifi hem de enerji kaynağı olarak pestil kömeye olan talebin arttığını belirten işletmeciler, siparişlerin de bu doğrultuda yükseldiğini aktarıyor. Pestil köme işletmesi çalışanı Battal Sökmen, “Pestil ve köme Gümüşhane’ye has, doğal ve lezzetli bir ürün. Doğal olması ve enerji vermesi bakımından vatandaşlar tarafından oldukça tercih ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftardan sonra tatlı niyetine daha fazla tercih ediliyor. Bu durum bizi sevindiriyor ve ekonomik olarak büyük katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Sökmen, pestil kömenin sahurda da tercih edildiğini vurgulayarak, “İnsanları tok tutuyor ve enerji veriyor. Bu da daha verimli bir gün geçirmelerini sağlıyor. Ramazan ayıyla birlikte pestil köme daha fazla tercih edilir hale geldi. Bu nedenle siparişlerimiz de artıyor” ifadelerini kullandı. Pestil kömenin içeriğindeki ceviz ve dut da tüketiciler tarafından beğeniliyor ve doğal yapısı nedeniyle tercih ediliyor.