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Gümüşhane’de Sahte Alkol Operasyonu: Sürücü Gözaltında

KONTROL NOKTASINDA DURDURULAN ARAÇTA SAHTE ALKOL BULUNDU

Gümüşhane’de polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, sahte alkol imalatında kullanılmak üzere hazırlanmış etil alkol ele geçirildi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Akçakale Uygulama Noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede, araç içerisinde 10 litre sahte alkol için kullanılan etil alkol bulundu.

Araç sürücüsü M.D. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu kapsamındaki adli işlemler başlatıldı. Olay, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalara devam edildiğini gösteriyor.

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