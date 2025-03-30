Gümüşhane’de Seyir Halindeki Araç Yandı

ARAÇ YANGINI GÜMÜŞHANE’DE MEYDANA GELDİ

Gümüşhane’de seyir halindeki bir araç, elektrik aksamındaki sorun nedeniyle alev aldı. Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Şiran-Kelkit karayolunda Kelkit yönüne giden Hüseyin Yazıcı’nın kullandığı 29 AAP 862 plakalı arabada motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracı kenara çekip indiğinde alevler tüm aracı sarmıştı.

ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇABALARI BAŞARILI OLDU

Araçta yolcu olarak bulunan Rengin Yücel (21), Eda Çırak (21) ve Yasemin Güçlü (21) da son anda aracın içinden kaçmayı başardı ve bu sırada yaralanmadı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alev topuna dönüşen aracı söndürmek için yoğun çaba harcayan itfaiye erleri, uzun süren bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale geldi.