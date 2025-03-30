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Gümüşhane’de Takla Atan Araç Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane’de bariyerlere çarparak takla atan otomobilde dört kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Mescitli köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Trabzon yönünden Gümüşhane’ye doğru giden Ali Altun’un kullandığı 52 ES 577 plakalı Peugeot marka otomobil, Mescitli köyü bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarpıp takla attı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberi üzerine acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü Ali Altun ile birlikte Filiz Altun, Miraç Efe Altun ve Vildan Altun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından, sağlık uzmanları sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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