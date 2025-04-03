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Gümüşhane’de Ters Dönen Araç Kazası

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI

Gümüşhane’deki bir trafik kazası sonucunda, ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Gümüşhane- Trabzon karayolu üzerindeki Harmancık köyü yakınlarında gerçekleşti.

SÜRENCİNİN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, Trabzon yönünden Gümüşhane’ye seyir halinde olan 55 RA 855 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Yılmaz, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ters dönen otomobilin içinden çıkarılan sürücü Yılmaz, ekibin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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