Gümüşhane’de Tünel İçerisinde Kaza

KAZA DETAYLARI

Gümüşhane’de bir tünel içerisinde gerçekleşen trafik kazasında sollama yapan otomobil ani fren yaptı ve aynı yönde ilerleyen ticari araçla çarpıştı. Kazanın sonucunda, 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’ndeki Hacıemin-3 Tüneli’nde meydana geldi.

SURÜCÜ KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Okan Y. yönetimindeki 29 AAH 113 plakalı otomobil, Gümüşhane yönüne seyahat ederken tünel içindeki sollama sırasında frene basınca kontrolünü kaybetti. Kayarak yan yatan otomobile, arkasındaki Abdurrahman D. yönetimindeki 61 ADN 026 plakalı ticari araç yolcu kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Okan Y. olay yerinden kaçtı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, 29 AAH 113 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ozan Özgür B. ve ticari araçtaki sürücü Abdurrahman D. ile yolcular Zeynep D., A.A.D. (5) ve S.D. (8) yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahale sonrası Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından kayıplara karışan Okan Y., saklandığı çalılıklarda yakalanarak gözaltına alındı.