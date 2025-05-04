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Gümüşhane’de Tünelde Kazada 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazası, Hacıemin Mahallesi’nde bulunan Hacıemin-3 Tüneli’nde gerçekleşti. Okan Y. yönetimindeki otomobil, tünel içerisinde sollama yaparken ani fren yaptı ve bu durum sonucu kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, arkasından gelen Abdurrahman D.’nin kullandığı ticari araca yolcu kısmından çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü Okan Y., olay yerinden kaçmayı başardı. Kazada 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili ihbar üzerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI

Kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücü Okan Y., saklandığı çalılık alanda yakalandı ve gözaltına alındı. Bu olay, bölgedeki trafik güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

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