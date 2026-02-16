Gümüşhane’de Yangında 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

GÜMÜŞHANE’DE YANGIN FELAKETİ

Gümüşhane merkez Kale köyünde, 3 katlı bir evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın esnasında evde bulunan 79 yaşındaki Mustafa Eken’e ulaşılamazken, 80 yaşındaki eşi Fevziye Eken, vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Evde meydana gelen kısmi çökme sonrası itfaiye ve AFAD ekipleri, soğutma çalışmalarının ardından yaşlı adam için kontrollü bir arama faaliyeti başlattı. Ancak, Mustafa Eken’in cansız bedeni, çöken tavanın altında keşfedildi.

KÖY MUHTARI YANGINI ANLATTI

Yangına müdahale etmeye çalışan köy muhtarı Şenol Yılmaz, olay anını detaylandırarak, “Evdeydim. Köy imamı aradı, evden dumanların çıktığını bildirdi. Evimle yangın çıkan bina arasında iki dakika yok. Hızlıca geldim. Eşi kapının önündeydi. İçeride olduğunu düşündüğümüz amcanın eşi dışarıdaydı. İçeri girmek istedi, birlikte kontrol ettik fakat yukarıdan alevler alevlenince kaçmamız gerektiğini söyledim ve çıktık. O andan itibaren durum, müdahale edilemeyecek seviyeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

ACILI AİLE VE YANGININ SEBEPLERİ

Yangından önce bacada temizlik yapıldığını aktaran Yılmaz, “Ben geldiğimde orta kat hala ayaktaydı, ancak yaklaşık 10 dakika sonra tamamen çökmeye başladı. Gelenleme kaza öncesinde bir patlama olmuştu, ardından benim gelmemden 10-15 dakika sonra ikinci bir patlama meydana geldi. Kapının önünde bile durmak zordu. 80 yaşındaki insanlar için içeriden çıkmak oldukça zordu” şeklinde konuştu. Yangında hayatını kaybeden Mustafa Eken ile eşi Fevziye Eken’in çocuklarının olmadığı bilgisi edinildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.