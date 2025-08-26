Gümüşhane’de Yaşlı Adam Kurtarıldı

OLAYIN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN ANLARI

Gümüşhane’de bir lokantada yemek yerken boğazına yiyecek kaçan yaşlı adam, iş yeri sahibi tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki bir lokantada gerçekleşti. Yemek sırasında boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamın zor nefes alarak boğulma riski yaşadığını gören çalışanlar duruma hemen müdahale etti. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam nefes almakta zorluk çekmeye devam etti. Durumu giderek kötüleşen adamın yardımına lokantanın sahibi Ahmet Ayaz yetişti.

AHMET AYAZ’IN HIZLI MÜDAHALESİ

Ahmet Ayaz, boğazına yiyecek kaçan yaşlı adama Heimlich manevrası uygulayarak durumu kontrol altına aldı. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı adamın solunumu hızla normale döndü ve hayata tutundu. Lokantadaki güvenlik kameraları, yaşlı adamın nefes alamadığı anları, iş yeri sahibinin hızlı bir şekilde Heimlich manevrasını gerçekleştirdiği anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, yaşlı adamın yardım istediği ve Ayaz’ın adamı kurtardığı açıkça görülüyor.

AHMET AYAZ’IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Lokanta sahibi Ahmet Ayaz, yaşlı adama yaptığı kritik müdahaleyle ilgili olarak, “Sabah erken saatlerde bir tane amca geldi. Çorba içerken bir anda nefes alamamaya başladı. Diğer arkadaşlar müdahale etti ama toparlayamadı. Ben müdahale ettim, bir sorun olmadı. Çorbasını içip gitti. Durumu iyi, daha önce de olmuştu ama bu çok kötüydü. Hiç nefes alamadı, bir iki dakika bayağı zorladı onu. Kurtardıktan sonra çorbasını içti, çayını içti gitti. Biz oda başkanlarımızın sayesinde az çok ilk yardım bilgilerini alıyoruz ve uyguluyoruz. Bu olaylar çok sık oluyor ama ilk defa bu kadar ağırlı oldu. Şükür, bir sıkıntı olmadı, amcanın sağlığı iyi” şeklinde konuştu.

– GÜMÜŞHANE