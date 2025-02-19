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Gümüşhane’deki Kar Kazaya Neden Oldu

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KAR YAĞIŞI KAZAYA NEDEN OLDU

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı, trafik kazasını da beraberinde getirdi. Öğle saatlerinde şehir merkezinden yola çıkan kamyonet sürücüsü Ekrem Sancak, Kürtün-Tonya kara yolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kalebaşı mevkiinde kontrolden çıkan kamyonet dereye yuvarlandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda sürücü Ekrem Sancak ile birlikte Fevzi Sancak (55), Mustafa Kurtulan (36), Erol Sancak (56) ve Oktay Öğretici (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kurtarma ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılarak Kürtün Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gümüşhane’deki yoğun kar yağışının trafikteki güvenliği etkileyebileceği vurgulanıyor.

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