Gümüşhane’deki Yangında Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Gümüşhane merkez Kale köyünde yer alan 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın anını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın esnasında evde bulunan 79 yaşındaki Mustafa Eken’e ulaşılamazken, 80 yaşındaki eşi Fevziye Eken vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Evde bazı kısımlarda çökmeler yaşanırken, itfaiye ve AFAD ekipleri soğutma çalışmaları sonrasında yaşlı adam için içeride kontrollü bir arama gerçekleştirdi. Mustafa Eken’in cansız bedeni çöken tavanın altında bulundu.

TAMAMEN ÇÖKMEYE BAŞLADI

Yangına müdahale etmeye çalışan köy muhtarı Şenol Yılmaz, “Evdeydim. Köy imamı aradı, evden dumanlar çıktığını söyledi. Evimle yanan bina arasında iki dakika yok. Hızlıca geldim. Eşi kapının önündeydi. İçeride olduğunu düşündüğümüz amcanın eşi dışarıdaydı. İçeri girmek istedi, birlikte baktık ancak yukarıdan alevler parlayınca kaçmamız gerektiğini söyledim ve çıktık. Ondan sonra durum bizim müdahale edemeyeceğimiz hale geldi” şeklinde konuştu. Yangından önce bacada temizlik yapıldığını vurgulayan Yılmaz, “Ben geldiğimde orta kat duruyordu, yaklaşık 10 dakika sonra tamamen çökmeye başladı. Ben gelmeden önce bir patlama olmuş, ben geldikten 10-15 dakika sonra da bir patlama oldu. Kapının önünde bile zor duruluyordu. 80 yaşındaki insanların içeriden çıkması çok zordu” dedi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden Mustafa Eken ile eşi Fevziye Eken’in çocuklarının bulunmadığı bilgisi edinildi. Yangınla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.