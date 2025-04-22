Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

GÜMÜŞHANE-GİRESUN KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Gümüşhane ile Giresun’u birbirine bağlayan karayolu, meydana gelen heyelan sebebiyle çift yönlü ulaşımda kapandı. Alınan bilgilere göre, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırları içinde bulunan Karaçukur köyü yakınlarındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Bu olay sonucunda Gümüşhane-Giresun karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Bunun yanı sıra, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışmaları başlatıldığı bildirildi. Heyelan anı, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Gümüşhane Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Aydın Baruş, Torul-Kürtün karayolu Karaçukur mevkisinde yaşanan heyelan sonrası sahada incelemelerde bulundu.

VALİ BARUŞ’TAN UYARI

Vali Baruş, yaptığı değerlendirmede heyelan riskinin devam ettiğini belirtti ve yol temizleme çalışmalarına henüz başlanmadığını aktardı. “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek etüt çalışmaları tamamlanmadan yolun trafiğe açılması mümkün olmayacak” dedi. Giresun’dan Gümüşhane’ye veya Gümüşhane’den Giresun’a seyahat edecek vatandaşlara, Giresun-Trabzon-Gümüşhane sahil yolunu kullanmalarını önerdi. Heyelan tehlikesi tamamen ortadan kalkmadan Torul-Kürtün karayolunun kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Baruş, yolun yeniden trafiğe açılması hakkında ikinci bir bilgilendirme yapılacağını da belirtti.