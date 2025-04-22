Gümüşhane-Giresun Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI

Gümüşhane ile Giresun’u bağlayan karayolu, bir heyelan sonucu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki Karaçukur köyü civarında, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yolun üzerine düştü. Bu durum, Gümüşhane-Giresun karayolunun tamamıyla kapalı hale gelmesine sebep oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bölgedeki jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri aldı. Ayrıca, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de yolda gerekli çalışmalara başladı. Heyelan anına ait görüntüler ise bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek belgelendi.