Gümüşhane Okullar Tatil Mi? Son Durum

METEOROLOJİK UYARI GÜNCELLEME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin birçok yerinde etkili olacak kuvvetli kar yağışı konusunda uyarılarda bulundu. Bu kar yağışının yaşanacağı illerde okulların tatil olup olmayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Gümüşhane Valiliği’nden tatil ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ülkenin genelinde kar yağışlı hava durumu hakim. Kar yağışı ve fırtına ile ilgili uyarılar sürerken, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluştu. Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı alanlarda çığ riski yüksek bulunuyor. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlardan dolayı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Kuzey Ege’de ise rüzgarın, yarın yani Pazartesi akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu fırtınanın 4 Mart Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gümüşhane Valiliğinden hala 4 Mart Salı günü için bir tatil duyurusu gelmedi.