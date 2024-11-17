Gümüşhane Pestili, Dubai Çikolatasıyla Buluştu

GÜMÜŞHANE PESTİLİ DUBAİ ÇİKOLATASIYLA BİRLEŞİYOR

Gümüşhane’nin coğrafi işaretli ürünü pestil, Dubai çikolatasıyla birleşerek e-ticaret sektöründe büyük bir başarı elde ediyor. 2016’dan bu yana yöresel ürünlerin satışını gerçekleştiren bir firma, yeni ürünüyle gelen talepleri karşılamakta zorluk çekiyor. Gümüşhane’nin yöresel tatlarını e-ticaret yoluyla Türkiye ve dünya genelinde tanıtmayı amaçlayan firma, pestil ve Dubai çikolatasını birleştirerek farklı bir lezzet sunuyor.

YENİ ÜRÜNLERLE GÜMÜŞHANE’Yİ TANITIYOR

Firma yetkilisi Mustafa Akbulut, yenilikçi ürünlerle Gümüşhane’yi uluslararası pazarda daha görünür kılmanın mutluluğunu paylaşıyor. Akbulut, ar-ge çalışmaları sonucu dünya genelinde talep gören Dubai Çikolatası ile Gümüşhane’nin ünlü coğrafi işaret tescilli pestilini bir araya getirdiklerini belirtiyor. Ürünün tanıtılmasının ardından taleplerin artış gösterdiğini kaydederek, “Şu an taleplere yetişmeye çalışıyoruz” diyor.

DEĞİŞİK TATLAR YARATIYORLAR

Pestille yaptıkları muska ürününü çikolatayı sıvayarak farklı bir tat yaratacak şekilde hazırladıklarını ifade eden Akbulut, “Duyurularımızdan sonra taleplerimizde patlama oldu. Şu an taleplere yetişmeye çalışıyoruz” şeklinde değerlendiriyor. Ayrıca, “Umarız gönderdiğimiz müşterilerden olumlu dönüşler sonucu satışlarımızı daha da yükseltiriz” diyor. Akbulut, Dubai Çikolatası’nın Türkiye’de oldukça talep gördüğünü ve ürünlerini bu çerçevede geliştirdiklerini ekliyor.

Dubai çikolatasının Türkiye’de oldukça rağbet gören bir ürün olması nedeniyle böyle bir girişim gerçekleştirdiklerini belirten Akbulut, “Gümüşhane’nin pestilini de bu ürüne katarak bir cevap vermeye çalıştık” diye açıklıyor. Projelerinde fındıklı ve Antep fıstıklı olmak üzere iki çeşit ürün sunduklarını ifade eden Akbulut, “Aldığımız geri dönüşler çok güzel” diyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ARTIYOR

Kuruluşun başlangıcında 8 ürünle yola çıktıklarını belirten Akbulut, şu anda 23 farklı ürünle hizmet verdiklerini belirtiyor. Ürün çeşitliliğini artırdıklarını ve halkın damak tadına uygun olarak tatlarda değişiklikler yaptıklarını aktaran Akbulut, “Türkiye’nin tüm illerine gönderiyoruz, yurtdışında tüm ülkelere açığız” diyor. Anlaşmalı kargo firmalarıyla ABD’den Yeni Zelanda’ya dek her yere mal gönderebileceklerini ifade ediyor.