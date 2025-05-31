Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Uygulamalı Eğitim Alıyor

ÖĞRENCİLER TATBİKATLARLA HAZIRLANIYOR

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, tatbikatlar aracılığıyla mesleklerine hazırlanmaya devam ediyor. Programın Öğretim Görevlisi Erdem Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölüm öğrencilerinin teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra parkurlarda gerçekleştirdikleri tatbikatlarla uygulamalı deneyim kazandıklarını belirtti. Geleceğin sivil savunma ve itfaiyecilerini yetiştirdiklerini vurgulayan Soylu, öğrencilere arama kurtarma alanında kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunduklarını ifade etti.

UYGULAMALI EĞİTİMLER ÖNEM TAŞIYOR

Soylu, eğitimlerin yalnızca teorik bilgi ile kalmadığını söyleyerek, “Öğrencilerimiz, uygulama alanımızda teoride öğrendiklerini hemen uygulama şansı yakalıyorlar.” dedi. Okulun bahçesindeki yangın evinde gerçekleştirilen tatbikatlarda izlenen yol hakkında bilgi veren Soylu, “Olaya müdahale süresini tamamen uygulamalı bir şekilde yangın evimizde görüyorlar. Aynı zamanda spor parkurlarını kurarak geleceğin itfaiyecilerini, arama kurtarmacalarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Kulemiz var, burada iple erişim, yüksekten inme, yatay geçiş ve yaralı taşıma gibi uygulamaları yapıyoruz. Kuyu çalışması yaptığımız alanlarımız da mevcut.” dedi. Deneyimli personelden zaman zaman destek aldıklarını da aktaran Soylu, “Okulumuzda, İtfaiye Akademisi adını verdiğimiz bir tesis oluşturduk. Sahadan gelen ihtiyaçları anlayarak eğitim metotlarımızı buna göre şekillendiriyoruz.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

İkinci sınıf öğrencisi Merva Dağdeviren, pratik eğitimler sayesinde acil bir durumda müdahale edebilecek yeterliliğe sahip olduğunu ifade etti. Diğer bir öğrenci Polat Uyan ise uygulamalı eğitimlerin kendilerine tecrübe kazandırdığını belirterek, “Mesleğimi yaparken yabancılık çekmeyeceğim çünkü burada aldığım eğitimler, bir itfaiyecinin günlük yaşadığı aksiyonlarla aynı.” dedi. Merve Köse de staj döneminde herhangi bir ekipmana karşılaştığında yabancılık çekmeyeceğini düşündüğünü kaydetti. Öğrencilerden 115 kişiden 60’ının yaz döneminde çeşitli kurumlarda staj yapacağı bildiriliyor.